GrandVision geeft omzetwaarschuwing

De omzetgroei bij constante wisselkoersen was in het laatste kwartaal van het jaar 4,4 procent, tegen 8,1 procent een jaar eerder. In heel 2018 werd een omzetgroei van 10,3 procent behaald, tegen 5,6 procent het jaar daarvoor.

In het zogeheten G4-segment, met daarin onder meer landen als Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, kwam de vergelijkbare omzetgroei over heel het jaar uit op 2,4 procent. Frankrijk leverde daarin de belangrijkste bijdrage, met een sterke maand oktober. De gele hesjes leverden echter een lastig jaareinde op. In Duitsland kwam de opbrengstgroei zoals voorzien wat lager uit.

Voor heel het jaar rekent GrandVision op een aangepaste ebitda-groei bij constante wisselkoersen in een bandbreedte van 5 procent tot 7 procent.