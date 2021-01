Jumbo-topman: zelfs om 3 uur ’s nachts veel klanten

Financieel

Kapitaalinjectie Air France-KLM 'kwestie van weken of maanden'

Het is nog een kwestie van "weken of maanden" voordat er een besluit is over de herkapitalisatie van luchtvaartcombinatie Air France-KLM. Dat zei de Franse onderminister voor Transport Jean-Baptiste Djebbari in een interview met nieuwszender BFM TV. In de lopende gesprekken met de Nederlandse regeri...