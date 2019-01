TomTom verkoopt Telematics voor slechts €910 miljoen

TomTom-topman Harold Goddijn zegt het merendeel van de opbrengst van de verkoop aan het Japanse Bridgeston, €750 miljoen, aan zijn aandeelhouders terug te geven.

Goddijn zei tegen De Telegraaf eerder dat het onderdeel „een goed en winstgevend bedrijf is met veel groeimogelijkheden, maar het kan mogelijk meer bereiken onder een nieuwe eigenaar”.

Dealmakers rekenden in december nog op een dikke €1 miljard opbrengst. Dat deze prijs niet gehaald is, doet de beurskoers van TomTom bij opening een paar procent dalen.

Andere bieders die interesse hadden waren telecombedrijf Verizon en investeringsmaatschappij TPG.

Goddijn meldt na „zorgvuldige afweging van alle opties” dat Telematcis het beste bij Bridgestone kon worden ondergebracht. Hij stelt dat zijn navigatiebedrijf blijft investeren in de ontwikkeling van gedetailleerde navigatiekaarten en de technologie erachter, gericht op zelfrijdende auto’s.

’Scherper’

De raad van bestuur van vraagt zijn aandeelhouders met deze voorgestelde deal in te stemmen. TomTom zou zonder Telematics, dat bedrijven helpt hun vloot met auto’s op de weg te volgen, een veel scherper opererend bedrijf worden.

TomTom zette de divisie, met 861.000 gebruikers bij 46.000 klanten de grootste in voertuigvolgsystemen in Europa, in september in de etalage. Telematics was goed voor 18% van de jaaromzet van het Nederlandse bedrijf.

De deal is begeleid door zakenbanken Barclays, Allen & Overy en Lazard.

De deal moet eind tweede kwartaal rond zijn. TomTom komt op 6 februari met zijn kwartaalcijfers.

