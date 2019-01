De voormalige fine fleur dan. Een ex-bestuurder van KPMG en zijn voormalig financieel directeur moeten zich komende weken samen met twee vastgoedjongens verantwoorden voor een miljoenenfraude bij de bouw van hun megalomane hoofdkantoor in Amstelveen. De strafeis moet nog volgen, maar celstraffen zijn niet uitgesloten.

Alsof de Vesuvius gecontroleerd uitbarst. Zo voelt de reactie aan van voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen op de vraag van de rechter of hij soms nog iets op z’n lever heeft. De bevingen zijn tot achter in de zaal te voelen.

Van Everdingen, een gedistingeerde vijftiger, uit z’n beschuldigingen aan de Belastingdienst rustig maar gedecideerd. Terwijl de fiscus volgens de gewezen KPMG-topman vooraf van alle financiële details van de bouw en het vervolgens doorverkopen van het hoofdkantoor aan een Duitse belegger op de hoogte was gesteld, volgden er in 2014 toch invallen met de inzet van zo’n tweehonderd FIOD-rechercheurs.

"Een eenvoudig fiscaal geschil"

„Ik ben diep, diep, diep teleurgesteld in de Belastingdienst, de FIOD en het Openbaar Ministerie”, aldus de man die gewend was aan tafel te zitten met de top van het Nederlandse bedrijfsleven zoals Shell en Philips, maar daar sinds z’n verdachtenstatus wordt gemeden als de pest. „Ik ben finaal afgebrand en heb al vijf jaar mijn beroep niet kunnen uitoefenen, terwijl we hier te maken hebben met een eenvoudig fiscaal geschil. Waarom doet u een inval in mijn huis als ik het in één telefoontje had kunnen uitleggen? Een Kamerlid ging vervolgens lopen roepen dat ik niet in de raad van bestuur maar in de gevangenis thuishoor. Ik dacht dat Nederland een ordentelijk land was!”

Maar ook KPMG’s bouwpartner, de eveneens verdachte projectontwikkelaar Fred Meijer, heeft schuld aan de affaire die het accountantsconcern aan het schudden bracht, zegt de ex-bestuurder tijdens een schorsing. In feite is KPMG een dubbel oor aangenaaid door Meijer, bezweert Van Everdingen. „Eerst doordat hij achter onze rug om kickbacks (heimelijke beloningen, red.) aannam van de Duitse koper van ons pand, en vervolgens heeft hij lopen rommelen met z’n belastingaangifte. Zo zijn KPMG en ik in deze zaak getrokken. We hadden uitgebreid onderzoek laten doen naar alle risico’s van dit project, maar hiermee hadden we geen rekening gehouden. Als je ons íéts kwalijk wil nemen, is dat we in zee zijn gegaan met Meijer”, fulmineert Van Everdingen.

Meijer haalt er z’n schouders over op. „Vooralsnog is de Belastingdienst met mijn belastingaangifte akkoord gegaan en is die van KPMG momenteel onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.”

Morgen gaat de fraudezaak verder.