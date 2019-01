UBS verwacht roerig eerste kwartaal

Over het afgelopen jaar zag UBS zijn nettowinst met 1 miljard dollar stijgen ten opzichte van 2017, mits een eenmalige tegenvaller van dat jaar buiten beschouwing wordt gelaten. Die toename van het resultaat met een kwart tot 4,9 miljard dollar kwam onder meer door een verbetering van de winstmarge.

De bank kondigde verder bij de bekendmaking van zijn resultaten aan voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen dit jaar. Vorig jaar, toen de bank nog in Zwitserse franken rapporteerde, werd voor 750 miljoen frank (752 miljoen dollar) ingekocht. Het voorgestelde dividend van 0,70 Zwitserse frank per aandeel is 8 procent hoger dan een jaar eerder.