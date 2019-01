'TomTom en GrandVision in focus op Damrak'

Aan het brexitfront liet de Britse premier Theresa May weten verder te willen onderhandelen met Brussel over het vertrek uit de Europese Unie. May zou maandag in het parlement met een alternatief komen voor haar weggestemde brexitdeal. Ze herhaalde echter haar standpunten en beklemtoonde fel tegen uitstel van de brexit of een nieuw referendum over het lidmaatschap van de EU te zijn.

TomTom verkoopt het onderdeel Telematics aan de Japanse bandenmaker Bridgestone voor 910 miljoen euro. De navigatiedienstverlener zette de divisie die zich bezighoudt met voertuigvolgsystemen in september in de etalage. Telematics was goed voor 18 procent van de jaaromzet. TomTom wil het merendeel van de opbrengst van de verkoop, 750 miljoen euro, aan zijn aandeelhouders teruggeven.

Optiekketens

GrandVision zag de omzetgroei in het vierde kwartaal afnemen. Het moederconcern van optiekketens als EyeWish en Pearle wijt dat onder meer aan een lagere bijdrage van nieuwe winkels en lagere opbrengsten uit franchise-contracten. In Frankrijk leverden de protesten van de gele hesjes een lastig jaareinde op. In heel 2018 werd een omzetgroei van 10,3 procent behaald, tegen 5,6 procent het jaar daarvoor.

Wessanen kondigde aan verder te willen met zijn financieel topman Ronald Merckx. Een voorstel voor herbenoeming voor een periode van vier jaar staat op de agenda van de aandeelhoudersvergadering op 11 april. Merckx is sinds 2011 financieel verantwoordelijke bij de natuurvoedingsproducent.

Zwitserse bank

In Zürich opende UBS de boeken. De Zwitserse bank zag de nettowinst afgelopen jaar stijgen en keert meer dividend uit. Voor het eerste kwartaal van 2019 verwacht UBS tegenwind door de aanhoudende wereldwijde handelsspanningen en geopolitieke onrust. De bank kondigde verder aan voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen dit jaar.

De Europese beurzen sloten maandag verdeeld. De AEX-index eindigde met een marginaal plusje op 509,88 punten en de MidKap klom 0,8 procent tot 709,23 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren 0,2 procent en 0,6 procent. Londen bleef ongewijzigd. Wall Street was gesloten vanwege Martin Luther King Day.

De euro was 1,1353 dollar waard, tegen 1,1369 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 53,29 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs en kostte 62,27 dollar per vat.