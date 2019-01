Rémy Cointreau boert goed in VS en Azië

Vooral de eigen merken deden het goed, en dan met name het vlaggenschip, de duurdere cognacsoorten van House of Rémy Martin. Daarvan steeg de omzet met 11,5 procent. De likeuren deden het met een stijging van 0,9 procent beduidend minder goed, al viel het door promotiecampagnes nog mee. De samenwerkingsmerken hadden het opnieuw lastig en leverden 13,2 procent minder op. Eerder koos het bedrijf er al voor meer in te zetten op eigen merken.

Rémy Cointreau bevestigde zijn eerder afgegeven verwachtingen voor het hele boekjaar.