Te hoge hypotheek verstrekt: bank moet taxichauffeur ruim een ton betalen

Financieel

Minder Chinees geld naar BV Nederland

Door de coronapandemie stokt ook de stroom geld vanuit China naar Nederland. Het tempo van overnames door Chinese bedrijven zakte in 2020 tot het laagste tempo sinds de kredietcrisis. Het afgelopen jaar werd er voor $191 miljoen door Chinese bedrijven in Nederland geïnvesteerd, een daling van 44% in...