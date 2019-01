Beurs: Verkoop remt TomTom af op rood Damrak

De AEX-index noteerde na opening 0,5% verlies bij 507,44 punten. De AMX boekte toen 0,4 % teruggang bij 706,6 punten.

De Duitse Dax zakte 0,6%, de Cac-40 liet 0,4% liggen en de FTSE 100 in Londen verloor 0,5%.

Aziatische handel bood weinig steun: de Nikkei sloot 0,2% lager. De groeivooruitzichten zijn volgens het IMF beperkt geworden. Shanghai raakte 1,1% kwijt, de Hang Seng 1,2%.

Op Wall Street werd niet gehandeld. De futures voor de handel vanmiddag vanaf 15:30 uur staan 0,7% tot 0,% in de min. Beleggers maken zich zorgen over het groeitempo van de economie en de handelsoorlog met China. De VS zetten de eis tot uitlevering van de topfunctionaris van het Chinese Huawei aan Canade door.

TomTom teruggezet

Bij de hoofdfondsen gingen Galapagos met 0,6% winst aan kop met Heineken, DSM en Signify.

Shell werd 1,2% teruggezet, ArcelorMittal volgde de misère in industriële fondsen in Europa met 1,1% verlies.

Financial ING zakte 1,1%, ABN Amro 0,6% en ASR werd 0,6% goedkoper.

Navigatiebedrijf TomTom (-3,1%) meldde bij de Midkapfondsen de verkoop van zijn divisie Telematics tegen €910 miljoen aan de Japanse bandenmaker Bridgeston. Dat bedrag is volgens NIBC onder de hoogste schattingen (€1,3 miljard) van de markt. De zakenbank noemt de opbrengst evenwel „gezond”.

Air France KLM steeg met 3%. Easyjet meldde groeiende reizigersaantallen, na tegenvallers bij Ryanair.

GrandVision (-1,8%) kwam met een omzetwaarschuwing. De optiekketen meldde in Frankrijk last te hebben gehad van de gele hesjes.

Oprichter Jan Brand meldde een kleiner belang in detacheerder Brunel International (+0,4%).

Bouwer Heijmans (-1,2%) verlaagde zijn dividend.

