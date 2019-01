Shell en TomTom achteruit op rood Damrak

Rond 12.30 uur noteerde de AEX-index 0,7% lager op 506,5 punten. De Midkap daalde 0,2% naar 708 punten. De koersenborden in Londen (-0,6%), Parijs (-0,5%) en Frankfurt (-0,4%) kleurden eveneens rood.

Volgens analist Justin Blekemolen (Lynx) verwerkten beleggers de aankondiging dat het IMF zijn groeiverwachting voor de Duitse economie heeft verlaagd van 1,9% naar 1,3% in 2019. Het fonds verlaagde ook zijn groeiprognose voor de wereldeconomie van 3,7% naar 3,5%. „Daar kwam een uitspraak van de Chinese president Xi overheen. Hij waarschuwde voor zwarte zwanen en grijze neushoorns”, zei Blekemolen. Zwarte zwanen staan voor onverwacht negatieve gebeurtenissen en grijze neushoorns voor dreigingen die niet tijdig worden opgemerkt, zoals een mogelijke luchtbel op de Chinese vastgoedmarkt.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,6% tot 0,9% in de min. Wall Street was maandag dicht vanwege Martin Luther King Day. De Dow Jones-index sloot vrijdag 1,4% hoger, terwijl technologiebeurs Nasdaq 1% steeg.

De AEX werd vandaag vooral gedrukt door zwaargewicht Royal Dutch Shell. De energiegigant daalde 1,9% door de lagere olieprijs.

Staalfabrikant ArcelorMittal (-2,5%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen na een negatief sectoradvies over de staalsector. Een analist van Citigroup spreekt van ’the last hurrah’ voor deze bedrijven. JPMorgan verkiest op zijn beurt mijnbouwers boven staalbedrijven.

ASML liet 1,2% liggen. De chipmachinefabrikant rapporteert woensdagochtend de jaarcijfers. „Dat wordt spannend. De chipsector heeft recent een klap gekregen. Beleggers kijken er daarom naar uit wat ASML te melden heeft”, aldus beleggingsspecialist Blekemolen.

Tegenvallende berichten van zakenbank UBS drukten de financiële waarden. Zowel ABN Amro als ING werd 1,1% minder waard.

AkzoNobel ging ex-dividend. Gecorrigeerd daarvoor zakte de verffabrikant met 0,4%.

Tankopslagconcern Vopak (+0,9%) voerde de winnaars aan in de AEX. De informatieleveranciers Relx (+0,9%) en Wolters Kluwer (+0,8%) lagen er eveneens positief bij.

Navigatiebedrijf TomTom (-3,7%) meldde bij de Midkapfondsen de verkoop van zijn divisie Telematics voor €910 miljoen aan de Japanse bandenmaker Bridgestone. Dat bedrag is volgens NIBC duidelijk onder de schattingen (€1 tot €1,3 miljard) van de markt. De zakenbank noemt de opbrengst evenwel „gezond”. Kempen beoordeelt de €750 miljoen die naar aandeelhouders gaat „teleurstellend”.

Air France KLM steeg na de winstreeks van maandag met nog eens 4,3%. Sectorgenoot EasyJet meldde groeiende reizigersaantallen, na eerdere tegenvallers bij Ryanair. Zakenbank Morgan Stanley verhoogde het advies voor het aandeel Air France KLM van equalweight naar overweight, en het koersdoel van €10,60 naar €12.

GrandVision won 3,1%, ondanks een omzetwaarschuwing. De brillenverkoper meldde in Frankrijk last te hebben gehad van ’de gele hesjes’. Een „zwak” vierde kwartaal, oordeelde KBC direct.

Oprichter Jan Brand blijkt een deel van zijn belang in detacheerder Brunel International (+0,4%) te hebben verkocht. Bouwer Heijmans (-3,3%) herzag zijn dividend en verlaagde de uitkering.

Basic-Fit werd 4,3% sterker. ABN Amro plaatste de keten van sportscholen op haar favorietenlijst. De bank hanteert een koopadvies voor Basic-Fit, inclusief een koersdoel van €34.

De handel in aandelen Morefield Group gaat trouwens vrijdag van start. Morefield is de nieuwe naam van detacheerder Headfirst Source Group (-1,6%).

