TomTom hard achteruit op lager gesloten beurs

Op 23 januari 2019 starten de Nationale Voorleesdagen met het Nationale Voorleesontbijt. Ter ere van de 16e editie luidde de illustrator en auteur van het Prentenboek van het Jaar: Leo Timmers, de gong. Ⓒ Seraf van der Putten

Amsterdam (DFT) - De Amsterdamse beurs is dinsdag met een stevig verlies gesloten. De lagere economische groeiverwachtingen van het IMF en een negatieve stemming op Wall Street eisten hun tol op het Damrak. De AEX werd gedrukt door beurszwaargewicht Royal Dutch Shell, dat last had van de gedaalde olieprijs. Verder reageerden beleggers negatief op de opbrengst die TomTom ontvangt voor de verkoop van zijn divisie Telematics.