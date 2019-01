Nieuwe topman voor Jupiter Fund Management

De Australiër Formica, voormalig bestuurder van Janus Henderson Group wordt topman van Jupiter per 1 maart, terwijl Slendebroek nog tot mei bij de onderneming blijft werken waarna hij vertrekt. Formica was na het samengaan van Henderson met Janus in 2017 een tijd samen met Dick Weil topman van deze financiële instelling, maar vertrok daar toen voor Weil werd gekozen als hoogste bestuurder.

Slendebroek was in maart 2014 de opvolger van Edward Bonham Carter, de broer van actrice Helena Bonham Carter, als topman van Jupiter.