Belang Brand in Brunel krimpt

Brand is nog steeds meerderheidsaandeelhouder, maar sinds deze zomer nog maar met een belang van 58,6%, blijkt uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten. Eerder had hij nog een belang van 63%.

Uit de AFM-melding blijkt ook dat Brand drie kwart van zijn aandelen heeft ondergebracht in een Luxemburgse holding. Brand zelf en Brunels financiële topman Peter de Laat melden dat het kleinere belang het gevolg is van een aandelenuitgifte in het verleden. „Het aantal aandelen is nog altijd hetzelfde, maar door die extra aandelen is het belang wel kleiner geworden”, aldus De Laat, die bevestigt dat Brand dus ook geen aandelen heeft bijgekocht.

De verwatering heeft volgens Brand al lang geleden plaatsgevonden, maar hij heeft nu pas zijn AFM-registratie laten aanpassen.