Brand verkoopt aandelen Brunel

Brand is nog steeds meerderheidsaandeelhouder, maar sinds deze zomer nog maar met een belang van 58,6%, blijkt uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten. Eerder had hij nog een belang van 63%.

Uit de AFM-melding blijkt ook dat Brand driekwart van zijn aandelen heeft ondergebracht in een Luxemburgse holding. Waarom de 70-jarige ondernemer zijn belang afbouwt, of aan wie hij zijn aandelen heeft verkocht, is onduidelijk.