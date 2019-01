'Zwak vierde kwartaal voor GrandVision'

De kenners wijzen er wel op dat de vergelijkbare omzetgroei van GrandVision als geheel in lijn met de verwachtingen was, maar de totale autonome groei was zwakker dan voorzien. Ze merken ook de update van de verwachting op. GrandVision rekent voor heel het jaar op een aangepaste ebitda-groei bij constante wisselkoersen in een bandbreedte van 5 procent tot 7 procent. Eerder sprak GrandVision van een ebitda-groei hoog in de enkele cijfers.

Ook ING spreekt van een zwak kwartaal. De redenen waren volgens de marktvorsers ,,voor de hand liggend'', met gele hesjesprotesten in Frankrijk, een zwak retailklimaat in het Verenigd Koninkrijk en het einde van een grote marketingcampagne in Duitsland aan het einde van het derde kwartaal wat doorwerkte. Maar ING merkt daar wel bij op zich geen zorgen te maken, omdat ondanks de achterliggende redenen mensen nog steeds oogproducten nodig hebben.

GrandVision komt op 27 februari met volledige cijfers. ING heeft een buy-advies en een koersdoel van 27 euro. KBC hanteert een hold-advies op het aandeel met een koersdoel van 20 euro. Dinsdag omstreeks 9.30 uur noteerde GrandVision 1 procent lager op 18,69 euro.