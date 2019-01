Column: Plan B voor Brexit

De Britse premier Theresa May kreeg maandag een uitgelezen kans om haar land toch richting een ordelijk vertrek uit de EU te sturen. In plaats daarvan beloofde ze slechts dat ze enkele aanpassingen gaat doorvoeren aan haar Brexit-akkoord, dat nog geen week eerder volledig was weggestemd in het Lagerhuis (432 tegen 202). Het roept de vergelijking op van een restaurantgast die een vieze maaltijd terug stuurt, maar even later weer precies hetzelfde bord krijgt voorgezet. Wie echter denkt dat financiële markten daar teleurgesteld op reageren, komt bedrogen uit. Het pond schoot maandag in de loop van de dag met bijna een procent omhoog.

Hoop op uitstel

De winst van de Britse munt is minder vreemd dan het lijkt. Na de toespraak van May – die eerder al had laten weten dat ze eigenlijk geen Plan B heeft – is nu het Lagerhuis aan zet. Parlementariërs krijgen de komende dagen de kans om zelf voorstellen in te dienen. Een van de meest kansrijke moties, is de samenwerking tussen parlementslid Yvette Cooper van de Labour-partij met conservatief Nick Boles. Hoewel de partijen van deze politici op veel vlakken lijnrecht tegenover elkaar staan, wil het duo samen een amendement indienen voor het verlengen van de onderhandelingsperiode met de EU. Dit kan voorkomen dat Groot-Brittannië op 29 maart zonder goede afspraken Europa de rug toekeert. Het landsbelang weegt in hun ogen nu even zwaarder dan het partijbelang.

Redden wie zich redden kan

In de tussentijd wil May redden wat er te redden valt. Het liefst zou ze de Brexit uitstellen totdat over alle punten definitief overeenstemming is bereikt met Europa. Dat leidt echter tot een opstand van de Brexiteers binnen haar partij. Haar meest veelbelovende optie is om samen met de EU een harde deadline te stellen voor de besprekingen. Daarbij blijft met name de grens tussen Ierland en Noord-Ierland een heet hangijzer. De EU voelt er echter weinig voor om zich op dit soort zaken vast te leggen, zolang het risico van een harde Brexit niet wordt weggenomen.

Aftellen tot 29 maart

De eerste kans daarvoor dient zich volgende week dinsdag aan. Het meest waarschijnlijke scenario is dat het overleg van May met de EU weinig oplevert. Het is dan afwachten of het amendement van Cooper en Boles een meerderheid haalt. Anders blijft de klok tikken richting 29 maart. Als May woord wil houden en zowel een harde Brexit als een tweede referendum wil voorkomen, moet ze nog flink wat water bij de wijn doen om gematigde parlementariërs te verleiden om toch een aangepaste versie van haar voorstel te steunen. In de tussentijd staat het Britse pond nog een wilde rit te wachten.

