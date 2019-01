'Verkoopprijs TomTom-divisie als verwacht'

De directie van TomTom gaf aan dat de navigatiedienstverlener nu slanker is en meer gericht op zijn kernactiviteiten. De ING-kenners denken echter dat de bestuurders nog moeten beslissen wat de positie van TomTom in de markt is. Het bedrijf concurreert met grotere bedrijven als Google en HERE in een onzekere, snel veranderende markt waarin steeds meer wordt toegewerkt naar zelfrijdende auto's.

ING hanteert een buy-advies voor TomTom met een koersdoel van 9,50 euro. Het aandeel TomTom stond rond 09.40 uur 0,5 procent lager op 8,01 euro.