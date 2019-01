Koersdoel AMG omlaag bij ING

De analisten wijzen erop dat de koers van het aandeel de afgelopen zes maanden ongeveer 40 procent is gedaald. Maar de markt ziet volgens de analisten het sterke winstmomentum van AMG over het hoofd, aangejaagd door belangrijke uitbreidingen in lithium en vanadium. Deze hebben gecombineerd de potentie om te zorgen voor een jaarlijkse ebitda-groei met 15 procent tot 2022.

Het aandeel AMG stond dinsdag omstreeks 9.45 uur 0,4 procent lager op 31,80 euro.