Gezocht: nachtreceptionist (m/v)

De nachtreceptionist is de opvallende nieuwe binnenkomer in Randstads jaarlijkse lijst met krapteberoepen. Het uitzendbureau verwacht een topjaar voor mensen op zoek naar (ander) werk, met nog meer vacatures dan in 2018.

Loodgieters

De top dertig van veelgevraagde functies staat verder vol met oude bekenden: er is nog steeds een tekort aan loodgieters, elektromonteurs, verpleegkundigen, koks en it’ers. In het onderwijs is het tekort aan docenten Nederlands en Engels zo opgelopen, dat de vakken techniek en natuurkunde uit de top zijn verdwenen.

Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt bij Randstad Nederland, verbaast zich erover dat de kloof tussen vraag en aanbond op de arbeidsmarkt maar niet gedicht wordt. „We leiden minder mensen op tot loodgieter of plaatwerker, terwijl de vraag groot is.” Ook het onderwijs en de zorg zijn volgens Ten Hoonte ’zorgenkindjes’.