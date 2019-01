Analyse: Rolverdeling man/vrouw blijft bestaan

Het zijn toch meestal vrouwen die minder gaan werken en meer zorgtaken op zich nemen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het meest in het oog springende CBS-cijfer over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt zat misschien wel verborgen in statistieken die afgelopen zaterdag zijn gepubliceerd. In het qua man-vrouwverdelingen nog zo traditioneel georganiseerde Nederland werken meisjes en jonge vrouwen vaker dan hun mannelijke leeftijdsgenoten: 65 om 63 procent.