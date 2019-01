Groei groothandel zakt in dit jaar

De groothandel was de afgelopen jaren nog de sterkst groeiende sector. Voor dit jaar rekent de bank op een plus van 2,5 procent, tegen ruim 4 procent groei in 2018. De hogere handelsbarrières die landen als China en de Verenigde Staten opwerpen zorgen voor een dip in de wereldhandel, wat zijn weerslag heeft op groothandels. Ook is de vraag naar producten bij consumenten niet meer zo hoog als een tijdje terug als gevolg van afzwakkende economische groei.

ING wijst er ook op dat het verdienmodel van groothandels onder druk komt te staan door ontwikkelingen als de digitalisering en de opkomst van webwinkels. De macht in de keten verschuift naar fabrikanten en retailers en nieuwe concurrenten dienen zich aan, aldus de kenners.

De grondstoffenhandel krijgt binnen de sector waarschijnlijk te maken met de sterkste groeiterugval, van 15 procent vorig jaar naar minder dan 2 procent in 2019. Dit komt door de lagere olieprijs en de gestage volumedaling vanwege de overgang naar hernieuwbare energie.