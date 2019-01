Krimp uitzendmarkt zet door

Door de krapte op de arbeidsmarkt groeien de uitzenders nog wel in omzet. Uitzendwerk is per uur flink duurder geworden: tegen 2% urengroei in heel 2018 staat een omzetgroei van nog altijd 6%. Zelfs op de in uren krimpende markt in december wisten uitzenders nog 1% meer omzet te behalen.

Opvallend is dat in december uitzenders in alle sectoren minder personeel wegzetten, en dat de krimp in de ’kraptesector’ techniek nog het sterkst is ook: -8% in uren, bij een omzetkrimp van 3%. Industriële uitzendkrachten maken ook minder uren, maar leverden in de laatste maand van 2018 wel 4% meer omzet op dan in dezelfde periode een jaar eerder.