Ontbijten in Davos: ’Wij zijn de zogenaamde elite’

De dag begint vroeg. DSM ontvangt bijna 150 genodigden voor een ontbijtsessie om 7 uur ’s morgens. De gelukkigen die in Davos overnachten wandelen in een paar minuutjes naar de verwarmde tent. Ik overnacht in Klosters, een dorp verderop. Dat betekent om 6.15 uur blauwbekken in het donker, in afwachting van een shuttlebus.

Ceo Feike Sijbesma is de gastheer van deze aftrap van het World Economic Forum. Hij is zichtbaar als een vis in het water, als trouwe Davos-ganger. Het matineuze thema is hoe bedrijven kunnen bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Missie

Ceo Svein Tore Tolsether van kunstmestgigant Yara International vertelt hoe zijn bedrijf nadenkt over zijn maatschappelijke rol. „Wat is het doel van onze onderneming? Wat is eigenlijk onze missie?” Als debatleider en CNN-journalist Rana Foroohar aan de zaal vraagt wie actief bezig is met de eigen missie gaan nagenoeg alle handen omhoog.

Goed bezig, deze zaal met hotshots. Professor Strategie en Management Subramanian Rangan van Insead denkt dat het glas halfvol is en stelt dat het bedrijfsleven zeer goed op weg is. “De markt heeft goed gewerkt, het kapitalisme heeft ons veel welvaart gebracht. Nu moeten we moraal toevoegen aan de marktwerking.” De prof heeft fraaie teksten. Volgens hem is de ceo tegenwoordig geen chief executive officer meer, maar ‘een chief engaging officer’. De bazen van de grote concerns staan volgens hem voor ‘verbinding’.

"Mooie woorden, maar ik zie buiten Davos geen actie"

Dan trekt Gerda Verburg het niet langer. De oud-politica van het CDA is tegenwoordig assistent-secretaris-generaal bij de Verenigde Naties en zij strijdt namens de VN tegen ondervoeding. „Ik ben kritisch”, zegt ze als ze de microfoon heeft gekregen. „Dit zijn allemaal mooie woorden. Maar buiten Davos zie ik nog geen actie.”

Typisch een Nederlander, wordt aan een ander tafeltje gemompeld. Altijd scherp en kritisch. Verburg is nog niet klaar: „Maatschappelijke organisaties vertrouwen grote bedrijven niet. Gewone mensen zien niet dat bedrijven verbindend zijn. Dat is misschien gemeengoed in deze tent in Davos, buiten deze tent is dat niet zo.”

Spanning

Deze kritiek tekent de spanning van het World Economic Forum. Vorig jaar was ik hier voor het eerst. Ik zag talloze zeer bevlogen mensen uit de zakelijke wereld die dagenlang praatten over klimaat, ongelijkheid, armoede, honger. Grote maatschappelijke thema’s. Maar landen al die goede bedoelingen ook in de maatschappij?

Verburg maakt zich er druk over, zegt ze naderhand. „Al die zalvende woorden en die zelffelicitaties.” Ze zet de zaal weer even met beide benen op de grond.

Opvallend genoeg doet gastheer Sijbesma van DSM dat ook. Hij benoemt de olifant in de kamer, Davos als elitaire bedoening: „Wij zijn de zogenaamde elite. Maar veel mensen missen helemaal wat wij hier bespreken.” Hij refereert aan de opstand van gele hesjes in Frankrijk, aan werklozen in Engeland. „Dat is óók de realiteit.”

„Ik zocht nog even in het woordenboek wat ‘elite’ betekent”, vertelt hij zijn gehoor. „Dat zijn zij die bevoorrecht zijn, zij die uitverkoren zijn. Maar ik mis iets in het woordenboek. De elite zijn zij die zorgen voor anderen, die hun verantwoordelijkheid nemen omdat ze bevoorrecht zijn.”

