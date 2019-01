Johnson & Johnson boekt meer winst

J&J stond afgelopen jaar vol in de schijnwerpers vanwege een talkpoederaffaire. Het bedrijf ging in beroep tegen een schadevergoeding van miljarden aan vrouwen die zeiden eierstokkanker te hebben gekregen door het gebruik van talkpoeder van het bedrijf. Daarna kwamen berichten naar buiten dat de onderneming al jaren wist dat er soms asbest in het talkpoeder zat. Die berichtgeving werd door het concern met harde woorden ontkracht. De aandelenkoers kwam desondanks flink onder druk.

De winst per aandeel van J&J kwam vorig kwartaal uit op 1,97 dollar. Dat is meer dan analisten in doorsnee hadden voorzien en een groei van meer dan 13 procent ten opzichte van een jaar eerder. Inclusief lasten bedroeg het resultaat overigens 1,12 dollar per aandeel, of iets meer dan 3 miljard dollar. J&J zette een jaar eerder, exclusief lasten, een verlies van 3,99 dollar in de boeken. Dat komt neer op een negatief resultaat van ruim 10,7 miljard dollar.

Voor het huidige jaar rekent J&J op een omzet in een bandbreedte van 80,4 miljard dollar tot 81,2 miljard dollar. De prognose voor de winst per aandeel staat op 8,50 dollar tot 8,65 dollar.