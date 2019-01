Halliburton keert terug naar winst

Het resultaat kwam uit op 664 miljoen dollar, tegen een verlies van 824 miljoen dollar een jaar eerder. Het resultaat is beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien, desondanks ging het aandeel in de Amerikaanse voorbeurshandel omlaag.

De omzet van Halliburton bedroeg ruim 5,9 miljard dollar, Dat is nagenoeg gelijk aan een jaar eerder maar meer dan kenners hadden voorzien. Bij de tak Completion & Production was sprake van een omzetgroei tot ruim 3,8 miljard dollar, terwijl bij Drilling & Evaluation de opbrengsten enigszins afnamen. In de Verenigde Staten nam de omzet af door minder activiteit.