Interbank-soap nadert einde

Licht aan het eind van de tunnel? Ⓒ ANP

Amsterdam - Er komt een oplossing in zicht voor tientallen klanten van Interbank die tussen 2011 en 2015 slachtoffer zijn geworden van gewoeker met de rente. De bank had de rente op een doorlopend krediet in de pas moeten laten lopen met de tarieven op de markt, heeft de commissie van beroep van klachteninstituut Kifid geoordeeld.