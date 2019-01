'Ebay moet Marktplaats afsplitsen'

Elliot, dat een belang van meer dan 4 procent heeft in eBay, komt daarvoor met een vijfstappenplan. Door de focus op de eigen marktplaats kunnen er onder meer operationele verbeteringen plaatsvinden en kosten worden bespaard. Ook zou eBay substantieel kapitaal aan de aandeelhouders kunnen uitkeren.

Het afgesplitste Classified Groups, het onderdeel van eBay waar Marktplaats en het Duitse mobile.de nu onder vallen, zou zelfstandig tussen de 8 miljard en 12 miljard dollar waard zijn, berekende Elliott. Onder de vleugels van eBay is de tak ongeveer 4,5 miljard dollar waard. StubHub is in de berekeningen van de aandeelhouder ook miljarden meer waard.

Aandeleninkoopprogramma

Het aandeleninkoopprogramma van eBay moet daarnaast worden versneld, naar 5 miljard dollar dit jaar. Volgens Elliott zouden de veranderingen de waarde van het aandeel kunnen opvoeren naar 55 dollar tot 61 dollar. Het aandeel eBay is momenteel ruim 33 dollar waard en ging in de Amerikaanse beurshandel fors omhoog. Ebay heeft nog niet gereageerd.

Elliott is in Nederland vooral bekend vanwege AkzoNobel. De aandeelhouder steunde de overnamepoging van het Amerikaanse PPG Industries, maar het toenmalige verf- en chemiebedrijf wist zijn belager buiten de deur te houden. Maar als gevolg van de strijd werd Akzo gesplitst.