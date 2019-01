Big Short-goeroe: Corbyn grotere ramp dan harde Brexit

Investeerder Eisman zag in 2007 dat de Amerikaanse huizenmarkt moest gaan instorten, vanwege opgeknipte hypotheekbeleggingen die onderliggend nauwelijks meer waarde hadden, maar hoog gewaardeerd werden door banken en beleggers.

Hij ging ’short’ op deze sector, erop rekenend dat Amerikanen hun hypotheken massaal niet meer zouden kunnen afbetalen. Waarop ook de belegging daarin (cdo’s) moest instorten. En dat gebeurde.

Eisman (56) stond centraal in de film ’The Big Short’, als Mark Baum en gespeeld door Steve Carell, over de Amerikaanse kredietcrisis.

Steve Carell (l) als Mark Baum en Ryan Gosling als Jared Vennett in The Big Short. Ⓒ PARAMOUNT PICTURES

Ramp

Eisman voorziet nu een zelfde effect als Labour-leider Jeremy Corbyn aan de macht zou komen. Corbyn steunde dinsdag een tweede referendum over Brexit, nu het plan-B van premier May onvoldoende steun krijgt.

Corbyns linkse politieke ideeën zijn veel slechter voor een economie dan Brexit ooit kan uitpakken, stelde hij tegen de Daily Telegraph in Londen.

Volgens Eisman onderschatten de meesten dat een regering met Corbyn een mogelijkheid is. Die onderschatting komt door het psychologische menselijke effect dat dit idee van de Labour-leider als premier te afschrikwekkend is om over na te denken, stelt hij. Maar de mogelijkheid is rationeel mogelijk en Eisman acht die kans serieus aanwezig.

’Geen idee’

Van de gevolgen van een vertrek van de Britten uit de Europese Unie overigens „heeft niemand enig idee”, erkent hij.

Maar de investeerder is nu wel short gegaan in een aantal Britse banken, die zouden gaan verliezen. Hij volgt dertig Britse aandelen.

Britten zijn beducht voor een aanval op het Britse pond, eerder slaagde George Soros erin om met miljarden beweging in de munt te veroorzaken om daar vervolgens van te profiteren. Eisman, die nu voor het fonds Neuberger Berman werkt, blijft echter uit valuta.

