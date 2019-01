Meubelgigant Ikea gaat naar hartje Parijs toe

Om de verhevigde concurrentiestrijd het hoofd te bieden verschuift Ikea de aandacht steeds meer naar klanten die hun artikelen online aan de deur willen ontvangen in plaats van naar megafilialen toe te gaan buiten de stad, zo meldt Reuters.

Frankrijk is de op twee na grootste markt van Ikea na Duitsland en de Verenigde Staten. Het nieuw op te zetten filiaal in de Franse hoofdstad zal geen zelfbediening hebben en komt te liggen in Boulevard de la Madeleine.

In de voorbije jaren heeft Ikea al eerder kleinere vestigingen geopend, waarbij onder meer de focus lag op een keukenshowroom.