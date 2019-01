'Wall Street gaat lager van start'

Amerikaanse beleggers keren terug van een lang weekend, maandag waren de beurzen in New York gesloten vanwege de viering van Martin Luther King Day. Ze verwerken dus nu pas het nieuws dat de Chinese economie vorig jaar met 6,6 procent groeide. Dat is het traagste tempo sinds 1990 en wordt voor een groot deel veroorzaakt door de handelskift met de Verenigde Staten.

Verder verlaagde het Internationaal Monetair Fonds (IMF), onder meer omdat de VS en China allerlei extra handelstarieven hebben opgeworpen, de groeiprognose voor de wereldeconomie. Naar verwachting groeit die dit jaar met 3,5 procent, waar de rekenmeesters eerder uitgingen van 3,7 procent. Dat komt neer op het zwakste cijfer in drie jaar. Voor volgend jaar is de prognose met 0,1 procentpunt verlaagd tot 3,6 procent.

Begrotingsconflict

Het Amerikaanse begrotingsconflict zit verder muurvast. Vanwege de voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid blijft president Donald Trump in Washington en reist hij niet af naar het World Economic Forum in Davos. De Democraten wezen afgelopen weekeinde nog een voorstel van Trump om tot een oplossing te komen af.

Aan het bedrijvenfront kwamen onder meer Johnson & Johnson en Halliburton met resultaten naar buiten. Medisch bedrijf Johnson & Johnson wist in het vierde kwartaal meer winst in de boeken te zetten dan een jaar eerder. Oliedienstverlener Halliburton keerde weer terug naar een positief resultaat in de laatste periode van het jaar.

Mastercard

Verder weet Mastercard de aandacht op zich gericht. De betaalkaartenfirma kreeg van Brussel een boete van ruim 570 miljoen euro. Volgens de Europese Commissie heeft Mastercard de mededingingsregels geschonden.

Internethandelaar eBay stond voorbeurs fors hoger, na een brief van de activistische aandeelhouder Elliott Management aan het bestuur met voorstellen om meer waarde te creëren bij het bedrijf. Arconic, dat onderdelen levert aan bijvoorbeeld de auto- en luchtvaartindustrie, ging voorbeurs juist flink omlaag. Bij het bedrijf is besloten om af te zien van plannen voor een verkoop van de onderneming.

Duidelijke plussen

De beurzen in New York sloten vrijdag met duidelijke plussen, dankzij positieve berichten over het Amerikaans-Chinese handelsconflict. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 24.706,35 punten. De brede S&P 500 klom 1,3 procent tot 2670,71 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 1 procent tot 7157,22 punten.