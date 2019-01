Autodealer zoekt verkoper met ’6-tot-9-mentaliteit’

Het ’saleskanon’ (m/v) wordt bovendien een auto én een sim-kaart van de zaak in het vooruitzicht gesteld „om te allen tijde bereikbaar te zijn”. Dat wil niet zeggen dat de nieuwe collega al zijn vrije tijd opgeeft, zegt Jan Hylkema.

Integendeel, zegt hij aan de telefoon: „Een 6-tot-9-mentaliteit betekent dat je je eigen tijd kunt indelen. Het draait niet om de uren die je maakt, maar om de prestatie die je levert. Mensen die uit de vacaturetekst opmaken dat je altijd voor ons in de weer bent, hebben het verkeerd begrepen.”

Voor Hylkema is de 6-tot-9-mentaliteit „het omgekeerde van de 8-tot-5-mentaliteit”. Want zijn verkoper moet wel uren in de avond willen maken. „We leveren ook veel bedrijfswagens aan zzp’ers, en die hebben het overdag te druk. Die moet je dus ’s avonds bezoeken, maar dan heb je de vrijheid om in de ochtend wat rustiger aan te doen.”

Volgens de autodealer hebben al meerdere mensen op de vacature gereageerd, en is er ook al een eerste gesprek geweest. „En daarin is die mentaliteit helemaal niet besproken.”