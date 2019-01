Wall Street opent met minnen

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,7 procent lager op 24.526 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 2651 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,8 procent tot 7102 punten.

Amerikaanse beleggers keerden terug van een lang weekend. Maandag waren de beurzen in New York gesloten vanwege de viering van Martin Luther King Day. Ze verwerkten dus nu pas het nieuws dat de Chinese economie vorig jaar met 6,6 procent groeide. Dat is het traagste tempo sinds 1990 en werd voor een groot deel veroorzaakt door de handelsvete met de Verenigde Staten.

J&J

Aan het bedrijvenfront kwamen onder meer Johnson & Johnson (J&J) en Halliburton met resultaten. Medisch bedrijf J&J wist in het vierde kwartaal meer winst in de boeken te zetten dan een jaar eerder, maar verloor 2,4 procent. Oliedienstverlener Halliburton keerde weer terug naar een positief resultaat in de laatste periode van het jaar, maar ging desondanks 2,5 procent omlaag.

Verder was er aandacht voor Mastercard (min 1 procent). De creditcardfirma kreeg van Brussel een boete van ruim 570 miljoen euro. Volgens de Europese Commissie heeft Mastercard de mededingingsregels geschonden.

eBay

Internethandelaar eBay sprong 10 procent omhoog, na een brief van de activistische aandeelhouder Elliott Management aan het bestuur met voorstellen om meer waarde te creëren bij het bedrijf. Arconic, dat onderdelen levert aan bijvoorbeeld de auto- en luchtvaartindustrie, kelderde ruim 17 procent. Bij het bedrijf is besloten om af te zien van plannen voor een verkoop van de onderneming.