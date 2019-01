‘Krappere arbeidsmarkt zaait twijfels over bedrijfsresultaten’

Volgens Almeida zullen aandelen in de komende periode het lastig krijgen mede vanwege de twijfels over de bedrijfsresultaten in 2019. Hij wijst er op dat vooral de stijgende bedrijfskosten mede door een krappere arbeidsmarkt daar debet aan zijn.

Bedrijven die na de financiële crisis obligaties uitgaven moeten in de gaten worden gehouden doordat er snel problemen kunnen ontstaan als verwachtingen over onder meer omzet niet uitkomen, stelt Almeida.

De MFS-strageeg meent dat beleggers vooral moeten letten op ondernemingen die een uniek product leveren en hogere kosten kunnen doorberekenen.