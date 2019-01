’Groeiende ongelijkheid gevaar voor kapitalisme‘

Le Maire benadrukte dat kapitalisme zich opnieuw zal moet uitvinden omdat het anders niet kan overleven, zo meldt Reuters.

De ongelijkheid van inkomens is vooral in Frankrijk een groot thema. De 'Gele Hesjes’-beweging voert al wekenlang acties om hervormingen in het Zuid-Europese land voor elkaar te krijgen.

Volgens Le Maire is het ook van belang dat individuele landen niet financieel worden gedomineerd door buitenlandse krachten.