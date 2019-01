In hoeverre mag ik personeel gedragsregels opleggen?

Ⓒ ANP

Bij ons werken twee receptionistes. Over de ene zijn we zeer tevreden, maar over de andere eigenlijk niet. Ze lakt haar nagels achter de balie, zit kauwgom te kauwen en draagt té diep uitgesneden shirtjes. Ik zou het omschrijven als ’een tikkie ordinair’. Op haar werk is niets aan te merken, maar dit willen we eigenlijk niet. Wat kunnen we doen?