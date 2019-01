’Miskopen niet meer nodig’

Wakker (25) kreeg het idee voor de webwinkel toen hij tijdens zijn studie aan de TU Delft betrokken was bij een fair trade schoenenstartup. „Ik zag hoe slecht de mode-industrie in elkaar zit. Inefficiëntie zoals overproductie en verzending van maten die niet kloppen staan duurzaamheid in de weg.” Gelens (30) reageerde op een oproep voor een technisch partner die Wakker op een startupplatform plaatste. In oktober 2018 werd de webshop gelanceerd.

Aanbevelingen

SilkSage richt zich op personalisatie. Wie via het platform kleding van duurzame kledingmerken wil kopen, dient eerst een paar vragen te beantwoorden. De technologie achter de website helpt de bezoekers vervolgens bij het maken van hun keuze. De aanbevelingen spelen niet alleen in op de stijlvoorkeur van bezoekers. In het productoverzicht van de webshop kun je items ook selecteren op categorieën als ’milieuvriendelijk’, ’diervriendelijk’ en ’lokaal geproduceerd’. „Zo kun je zien welke producten passen bij jouw morele overwegingen en willen we het winkelen nóg persoonlijker te maken”, legt Wakker uit.

Retourstroom

Uiteindelijk hopen de ondernemers hun klanten zó goed te leren kennen dat ze de retourstroom van pakketjes drastisch kunnen verminderen. „In de online mode-industrie komt gemiddeld tussen de 20% en 50% van de bestelde items retour bij het verkoopkanaal”, schetst Gelens. „Dat zorgt niet alleen voor extra CO2-uitstoot en drukte op de weg, maar veel geretourneerde producten komen ook op de niet-meer-te-verkopen-stapel terecht.”

Omrekenbasis

Een belangrijke tool die de retourstroom moet verminderen is een techniek die het bedrijf nog aan het ontwikkelen is. „We werken aan een systeem waarbij de maat van je favoriete merk wordt gebruikt als omrekenbasis. Je kunt dan de maat en het merk invullen van bijvoorbeeld je favoriete spijkerboek en onze technologie rekent dat vervolgens terug naar objectieve centimeters in plaats van subjectieve eenheden als S of L. Die maten verschillen namelijk per merk en vaak zelfs per collectie”, legt Gelens uit. „Wij hopen onze klanten zo altijd de perfecte maat aan te bieden waardoor er minder retour komt.”

Totdat de ondernemers hun klanten ’perfecte pakketjes’ aan kunnen bieden, compenseren ze elke aankoop én retour via de webshop met het planten van een boom.

Duurzaamheid en innovatie gaan wat de ondernemers betreft hand in hand. Wakker: „We hopen dat consumenten slimmer gaan kopen door ons concept en dat de industrie er slimmer door gaat produceren. Dat laatste is ons ultieme doel.”