Caféleven met paplepel ingegoten

Het café is de spil van het dorp. Feesten, partijen, trouwen en rouwen, alles gebeurt in het café. Ook het complete verenigingsleven vindt er plaats: biljarten, darten, kaarten, dansen, toneel, vergaderen… Het fungeert zelfs als voetbalkantine. Ook catering voor bedrijven en particulieren een belangrijke pijler binnen het bedrijf. En er is een kleine lunch- en dinerkaart.

Uitbater

De geschiedenis van het familiebedrijf begint in de tijd dat je ’op elke hoek nog een kroeg had’. In 1914 start de opa van Richard als uitbater van Café De Drie Weere aan de andere kant van het dorp. „Mijn vader kreeg het caféleven met de paplepel ingegoten en ook wij – mijn broer, drie zussen, ik en onze partners - werkten allemaal mee in het café.”

Na het overlijden van vader in 1986, besluiten de pas getrouwde Anja en Richard het café samen met moeder voort te zetten. Drie jaar later nemen ze ook Café ’t Centrum over. Maar twee cafés en een jong gezin is ze teveel. Na zes jaar ’dubbelop’ krijgt De Drie Weere een woonbestemming. Café ’t Centrum wordt gerenoveerd.

Dorpsleven

Bij oudste zoon Brian stroomt het horecabloed ook door de aderen. „Ik heb altijd met veel plezier in het bedrijf gewerkt. Tijdens mijn studie aan de hogere hotelschool en zelfs tijdens mijn werk bij een hotel. Het dorpsleven en het ondernemerschap bleven trekken en sinds twee jaar ben ik mede-eigenaar.”