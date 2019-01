Britse stofzuigerkoning verhuist naar Singapore

Het plan van Dyson om weg te gaan uit het Verenigd Koninkrijk komt voort uit de behoefte om de snel groeiende Aziatische markten beter te bedienen, zo meldt Reuters.

De Britse miljardair benadrukte dat de perikelen rond het Britse vertrek uit de Europese Unie geen impact hadden op zijn besluit.

Dyson die in 1991 met zijn bedrijf in stofzuigers begon, heeft momenteel nog de hoofdvestiging in Malmesbury.