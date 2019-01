Braziliaanse markt stuwt omzet Carrefour

De verkoop op vergelijkbare basis, dus exclusief bijvoorbeeld wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, steeg met 1,9 procent tot ruim 22,6 miljard euro. In Latijns-Amerika klom de verkoop met bijna 13 procent. In Frankrijk was een daling met 0,1 procent te zien. Ook elders in Europa stond de omzet overwegend onder druk. Inclusief wisselkoerseffecten daalde de jaaromzet met 2,3 procent.

Over heel 2018 werd door Carrefour een omzet behaald van meer dan 85 miljard euro, wat een stijging op vergelijkbare basis van 1,4 procent inhoudt. Het bedrijf gaf aan voor 2018 op een onderliggende operationele winst te rekenen van ruim 1,9 miljard euro, een stijging van 85 miljoen euro bij constante wisselkoersen.

Carrefour is bezig veel banen te schrappen om kosten te besparen. In 2020 moeten de jaarlijkse kosten 2 miljard euro lager uitvallen.