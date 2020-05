Aandeel winstgevend GM stijgt op signaal herstel

De autoverkopen zijn in het eerste kwartaal fors teruggevallen. Ook was sprake van een winstval bij het Amerikaanse concern, dat zich momenteel ook inzet voor het maken van beademingsapparatuur.

Alles bij elkaar werden er nog bijna 1,5 miljoen voertuigen aan de man gebracht in de periode tot eind maart. Dat is ruim 22 procent minder dan een jaar eerder. Vooral in China, waar het nieuwe coronavirus als eerste om zich heen greep, moest GM het ontgelden.

De totale opbrengsten zakten met dik 6 procent tot een kleine 33 miljard dollar. De winst kelderde daarbij bijna 87 procent tot 294 miljoen dollar.

Dividend opgeschort

GM had eerder al zijn kwartaaldividend en aandeleninkoopprogramma opgeschort. Daarmee hoopte het bedrijf acute betalingsproblemen door de coronacrisis te voorkomen.

Een lichtpuntje is dat de verkoop van pick-ups als de Chevrolet Silverado en de GMC Sierra het goed bleef doen. De verkopen hiervan eindigden op jaarbasis zelfs 27 procent hoger. Beleggers lijken hier enthousiast over. Ook andere resultaten van GM waren beter dan de verwachtingen in de markt.

Het aandeel GM ging woensdag in de zogeheten voorbeurshandel in New York flink omhoog.