Microsoft pauzeert onderhandelingen over TikTok

Volgens de krant waren de onderhandelingen tussen Microsoft en ByteDance, de Chinese internetgigant die TikTok bezit, in een vergevorderd stadium. Beide partijen zouden verrast zijn door de uitspraken van de president over een verbod.

De overnamestrijd is je jongste twistappel in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Hoe dat exact zit, lees je hier:

Burgers

Trump vreest dat ByteDance via de populaire app informatie over Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese overheid. Zelf heeft het bedrijf dat ontkend. Tegen verslaggevers zei Trump dat hij TikTok op korte termijn wil verbieden middels een presidentieel bevel of een economische noodwet. Eerder meldde persbureau Bloomberg aan de hand van ingewijden dat Trump via een order ByteDance juist wilde dwingen zijn Amerikaanse activiteiten te verkopen.

De overnamedeal zou niet definitief van tafel zijn, schrijft The Wall Street Journal. Zowel Microsoft als TikTok probeert volgens de krant meer informatie van het Witte Huis te krijgen over de vervolgstappen rond de app. Verschillende Amerikaanse media meldden dat ByteDance bereid is het volledige Amerikaanse deel van het bedrijf te verkopen om een verbod op TikTok af te wenden.