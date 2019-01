Bank of Japan snijdt weer in inflatiedoel

Het is de vierde keer op rij dat de centrale bank de inflatieverwachting bijsteld. Voor het boekjaar dat in april begint staat nu een verwachting van 0,9 procent in de boeken, voornamelijk als gevolg van de lagere olieprijzen. Dat was eerder 1,4 procent. Voor het boekjaar 2020 is de prognose bijgesteld van 1,5 procent naar 1,4 procent.

Het huidige inflatiepeil beweegt volgens de BoJ in een bandbreedte van 0,5 procent tot 1 procent. De verwachting voor de economische groei is iets naar boven toe gebracht.