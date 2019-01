ASML verwacht forse omzetdaling

Volgens ASML heeft de brand bij toeleverancier Prodrive begin december een negatief effect van 300 miljoen euro op de omzet. In het tweede kwartaal zal dit grotendeels zijn goedgemaakt. De omzet van het afgelopen vierde kwartaal viel hoger uit dan de markt had verwacht. De nettowinst bedroeg 788 miljoen euro, tegen 680 miljoen euro in het voorgaande kwartaal. De brutomarge kwam uit op 44,3 procent.

Over heel 2018 zette ASML een recordomzet in de boeken van 10,9 miljard euro, met een winst van 2,6 miljard euro. In 2017 was een omzet van 9 miljard euro en een nettowinst van 2 miljard euro te zien. Het concern uit Veldhoven gaf aan zijn dividend met 50 procent te willen verhogen tot 2,10 euro per aandeel.