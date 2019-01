'ASML en Ahold in schijnwerpers op Damrak'

Aan het handelsfront werd gemeld dat de Amerikaanse regering weigert voorbereidende gesprekken aan te gaan met China, voorafgaand aan hoog bezoek uit Peking in Washington voor overleg over het handelsconflict tussen beide economische grootmachten. De Amerikaanse regering zou dit voorstel hebben afgeslagen vanwege gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen. Larry Kudlow, de economische adviseur van het Witte Huis, sprak dit echter tegen.

ASML boekte in het vierde kwartaal meer omzet dan verwacht en realiseerde over het hele jaar een recordomzet van 10,9 miljard euro. De chipmachinefabrikant verwacht wel dat de omzet in het eerste kwartaal veel lager zal uitvallen dan in de afgelopen periode, mede door productieverstoringen na een brand bij een toeleverancier. Ook schikte ASML een slepend patentconflict met het Japanse Nikon.

Overnames

Ahold Delhaize wist zijn omzet in het afgelopen kwartaal verder op te krikken. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern deed vooral in Nederland goede zaken, al liep het marktaandeel van de grootgrutter wel wat terug. In de VS, waar het concern het gros van zijn geld verdient, steeg de vergelijkbare omzet met 2,7 procent.

Aan het overnamefront liet ICT Group weten het Zweedse IT-adviesbureau Additude te kopen. Een overnamesom werd niet gemeld. Additude heeft een jaaromzet van circa 16 miljoen euro. Ook Ajax staat in het nieuws. Volgens De Telegraaf heeft Barcelona de Franse kampioen Paris Saint-Germain afgetroefd in de strijd om Ajax-speler Frenkie de Jong. De Spanjaarden zouden volgens bronnen bijna 90 miljoen euro willen betalen. Daarmee zou De Jong de duurste Nederlandse speler ooit worden.

Carrefour

Het Franse supermarktbedrijf Carrefour behaalde in het vierde kwartaal een hogere omzet op vergelijkbare basis. Vooral in Brazilië nam de verkoop stevig toe, terwijl op de Franse thuismarkt de verkoop een fractie daalde. Daarbij wees het concern op de impact van de protesten door de gele hesjes.

De euro was 1,1368 dollar waard, tegen 1,1358 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 53,26 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 60,81 dollar per vat.