'Ahold Delhaize blijft profiteren in VS'

Ahold Delhaize haalt het gros van zijn opbrengsten uit de VS. Volgens de marktvorsers weet Ahold Delhaize daar de hogere prijsinflatie beter door te berekenen aan zijn klanten dan concurrenten als Walmart en Kroger. Wel merken ze op dat de omstandigheden in de belangrijke markt lastig kunnen worden als de consumenten de hand wat vaker op de knip houden.

KBC Securities sprak van een goed momentum in het vierde kwartaal bij Ahold Delhaize en wees specifiek op het aanscherpen van de verwachting voor de winst per aandeel. ,,Dat zal mogelijk voor enig enthousiasme zorgen'', aldus de kenners. Ahold Delhaize rekent erop dat de onderliggende winst per aandeel uitkomt aan de bovenkant van de eerder afgegeven verwachting van 1,50 euro tot 1,60 euro. ,,Een solide handelsupdate'', vatten de kenners samen.

Berenberg hanteert een sell-advies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 18,20 euro. KBC hanteert een buy-advies en een richtprijs van 24 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 22,46 euro.