'Mogelijk schrikreactie omzetverwachting ASML'

ASML gaf aan dat de omzet in het eerste kwartaal zal uitkomen op 2,1 miljard euro, van 3,1 miljard euro in het vierde kwartaal. De consensus van analisten lag op 2,7 miljard euro. Het concern wees daarbij op productieverstoringen vanwege een brand bij een toeleverancier die een negatief effect van 300 miljoen euro op de omzet zal hebben. In de loop van dit jaar zal dit effect weggewerkt worden, aldus ASML.

Versteeg stelt dat ASML bij de cijfers over het derde kwartaal nog heel positief was, maar dat de verwachtingen nu toch wat zijn getemperd. De marge zal in het eerste kwartaal lager uitvallen, zei ASML. Wel gaat het volgens de analist om tijdelijke effecten, want voor heel 2019 rekent ASML op een stijging van de omzet.

Goed gepositioneerd

Hij vindt dat bij ASML naar de langere termijn moet worden gekeken en niet naar schommelingen op kwartaalbasis. ASML is volgens hem goed gepositioneerd en de belangrijke EUV-machines van het bedrijf worden goed verkocht. ,,Het blijft goed gaan bij ASML.''

Versteeg denkt dat veel negatieve factoren al zijn verwerkt in de beurskoers van ASML die de laatste tijd behoorlijk is gedaald. Hij heeft een aanbevolen-advies en een koersdoel van 200 euro voor ASML, dat dinsdag sloot op 141,36 euro.

Vermogensbeheerder Oddo BHF verklaarde dat de prognose van ASML voor de eerste jaarhelft mogelijk voor een negatieve reactie op de beurs kan zorgen, maar dat de resultaten in het vierde kwartaal sterk zijn. Bij Oddo staat het advies op buy.