Omzetverwachting ASML stelt markt teleur

ASML gaf aan dat de omzet in het eerste kwartaal zal uitkomen op 2,1 miljard euro, van 3,1 miljard euro in het vierde kwartaal. De consensus van analisten lag op 2,7 miljard euro. Het concern wees daarbij onder meer op productieverstoringen vanwege een brand bij een toeleverancier die een negatief effect van 300 miljoen euro op de omzet zal hebben. In de loop van dit jaar zal dit effect weggewerkt worden, aldus ASML.

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen had al een schrikreactie op de markt voorspeld door de omzetverwachting. Versteeg stelt dat ASML bij de cijfers over het derde kwartaal nog heel positief was, maar dat de verwachtingen nu toch wat zijn getemperd. De marge zal in het eerste kwartaal lager uitvallen, zei ASML. Wel gaat het volgens de analist om tijdelijke effecten, want voor heel 2019 rekent ASML op een stijging van de omzet.

Lange termijn

Hij vindt dat bij ASML naar de langere termijn moet worden gekeken en niet naar schommelingen op kwartaalbasis. ASML is volgens hem goed gepositioneerd en de belangrijke EUV-machines van het bedrijf worden goed verkocht. ,,Het blijft goed gaan bij ASML.'' Versteeg heeft een aanbevolen-advies en een koersdoel van 200 euro voor ASML.

Vermogensbeheerder Oddo BHF verklaarde eveneens dat de prognose van ASML voor de eerste jaarhelft mogelijk voor een negatieve reactie op de beurs zou gaan zorgen, maar dat de resultaten in het vierde kwartaal sterk zijn. Bij Oddo staat het advies op buy en het koersdoel is 225 euro.

Beter dan verwacht

Ook NIBC stelde dat de outlook zwakker is, maar dat dit geen verrassing kan zijn vanwege het slechtere marktklimaat. De cijfers in het vierde kwartaal waren beter dan verwacht. Volgens NIBC is ASML een van de veiligste gokken in de sector, dankzij de steun van EUV. Het advies is buy, met een koersdoel van 200 euro.

ING wees eveneens op de zwakke omzetprognose, met wisselende resultaten in het vierde kwartaal. Daar staat tegenover dat de verwachtingen voor heel 2019 wel comfort bieden. Gezien de onzekerheid in de chipsector en de gedaalde beurskoers van ASML is ING van mening dat het handelsbericht niet heel slecht is. Het advies is buy, met een koersdoel van 220 euro.

Het aandeel ASML noteerde woensdag omstreeks 09.50 uur een min van 3,1 procent op 137,02 euro. Daarmee was het de grootste verliezer in de AEX.