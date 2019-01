Column: TomTom en de magneetkoers

Wat ik natuurlijk wel met beide handen aanpak is een technische analyse van het koersverloop. En dan blijkt dat €8,00 een magische werking heeft op beleggers. Maar voor hoe lang nog?

Grillig koersverloop

Ik beoordeel de kwaliteit van een grafiek veelal op basis van twee elementen, te weten trendmatigheid en beweeglijkheid. Wat de trendmatigheid van de TomTom koers betreft is er sinds 2016 weinig richting te herkennen. TomTom doet wat dat betreft zijn naam geen eer aan. Geen mooi proces van hogere toppen en hogere bodems, of andersom, maar eerder een grillige trading range met afgerond €6,00 als bodemlijn en €10,00 als toplijn. Maar als ik inzoom op het koersverloop vanaf eind 2017 dan is toch wel een dalingstendens zichtbaar. Dus toch een aarzelende route richting het zuiden. De beweeglijkheid is daarentegen wel duidelijk aanwezig. De koers zwiept heen en weer, forse uitslagen omhoog en omlaag, vele sprietige candles, twee handen aan het stuur als je posities hebt uitstaan, er wordt nogal wat navigatievaardigheid van de beleggers gevraagd.

Magneetkoers

Al het fundamentele nieuws wordt door de markt geabsorbeerd en de finale resultante van dit informatie absorptieproces is de koers, althans zo luidt de aanname in het land van technische analyse. En dan blijkt dat na wat zwiepers omhoog en omlaag, kennelijk wat schrikreacties, de koers steeds weer terugkeert naar de €8 zone. Niet geheel verwonderlijk ligt daar de weekly SMA in het veld, de dynamische trendlijn die nu meer dienst doet als kleeflijn. Zowel beer als stier klampen zich vast aan de sleepkabel, ze durven kennelijk niet los te laten. Ook deze week weer een forse zwarte candle met de bovenkant van de body nog net vastgekleefd aan de SMA lijn, de bulls aan een zijden draadje.

Geen beleggingskansen

Voorgaande bevindingen leiden tot de conclusie dat het technische landschap niet uitnodigend is voor trendbeleggers, want er is immers geen trend. Ook voor swingtraders is de chart minder interessant, want na een zwieper keert de koers weer rap terug naar de SMA lijn, je kunt daar nauwelijks op reageren. Kortom, geen beleggingskansen, laat TomTom maar voor wat het is. Investeer maar in fondsen die wel een trend laten zien, liefst met weinig turbulentie, dat is veel interessanter.

