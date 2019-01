Beurs: Ahold en AF KLM hoogvliegers groen Damrak

De AEX-index noteerde rond 12:30 net 0,1% hoger op 507,4 punten. De Midkap-index ging 0,6% voorruit naar 7089,8 punten.

Frankfurt raakte 0,2% kwijt, Londen 0,3%, terwijl Parijs met 0,2% aandikte.

Futures voor Wall Street staan rond 0,3% hoger. De euro noteerde onveranderd tegen de dollar bij $1,1360.

Wall Street moest dinsdag flink terrein prijsgeven. De verzekering van Larry Kudlow, de economische adviseur van het Witte Huis, dat het overleg tussen de VS en China - ondanks marktgeruchten - toch doorgaat („erg belangrijk” en „bepalend”), neemt Rabobank met een korreltje zout. „Het blijft maar afwachten of dit topoverleg tot concrete resultaten en toenadering zal leiden”, aldus zijn macro-economen.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, ziet dat beleggers een voorbehoud maken. Zij kijken naar het komende rentebesluit donderdag van de Europese centrale bank (ECB). Donderdagmiddag geeft ECB-president Draghi toelichting. Bonsee: ,,De ECB moet meer duidelijkheid verschaffen over het toekomstige rentebeleid, gelet op de economische stagnatie in de eurozone.”

In de grotendeels roodgekleurde AEX onderging ASML een koersdaling van 1,8%. Bij de start van de handel was het verlies een stuk groter. De meevallende resultaten over het vierde kwartaal bij de chipmachinefabrikant werden overschaduwd door het vooruitzicht op een flinke daling van de omzet in het eerste kwartaal van 2019. De herstelbeweging van de koers werd in gang gezet doordat de vooruitzichten bij ASML later dit jaar minder negatief zijn, stelt Bonsee. RD Shell belandde ook in de achterhoede met terugval van 1%.

Aalberts koerste eveneens 1% lager. Voor DSM hadden beleggers 0,6% minder over. Signify werd 0,5% teruggezet.

Ahold Delhaize (+3%) kwam met een tussentijds handelsbericht naar buiten dat opgewekt werd ontvangen. Ook in de belangrijke Amerikaanse markt gingen de verkopen omhoog.

Altice Europe behoorde ook bij de koplopers met een plus van 1,8%.

Philips zag de koers 1,4% oplopen.

Bij de middelgrote fondsen had branchegenoot ASMI (-1,1%) enigszins last van de domper bij ASML. Toeleverancier Besi moest in reactie 0,9% afstaan.

Air France KLM ging de lucht in met een vooruitgang van 3,9%. Adyen en Aperam wonnen eveneens terrein met zo’n 3% winst.

