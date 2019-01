Beurs: Ahold helpt AEX er bovenop te komen

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,1% hoger op 507,40 punten. De Midkap-index ging 0,4% voorruit naar 708,10 punten.

Elder in Europa raakte Frankfurt 0,2% kwijt, terwijl Parijs fractioneel aandikte.

Wall Street moest gisteravond flink terrein prijsgeven. Het nieuws dat de Amerikaanse regering zou weigeren voorbereidende gesprekken aan te gaan met China, voorafgaand aan hoog bezoek uit Peking in Washington voor overleg werkte negatief door op de koersen. De Amerikaanse regering zou dit voorstel hebben afgeslagen vanwege gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen. Larry Kudlow, de economische adviseur van het Witte Huis, sprak dit echter tegen.

In Azië was de aandacht vooral gericht op de Bank of Japan die de de rentetarieven ongewijzigd liet, maar de inflatieverwachtingen neerwaartse bijstelde. De Nikkei-index in Japan koerste in reactie 0,1% lager.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat alle ogen nog steeds gericht zijn op de handelsgesprekken tussen China en Amerika. Bemoedigende uitlatingen over de voortgang hiervan hebben de goede start van het nieuwe beursjaar in de hand gewerkt, maar het blijft ongewis of de economische grootmachten daadwerkelijk tot een handelsdeal weten te komen.

Verder werpt het komende rentebesluit van de Europese centrale bank (ECB) al zijn schaduw vooruit. Morgenmiddag zal ECB-president Draghi een toelichting gaan geven op het rentebesluit. Volgens Bonsee is het van belang dat de ECB meer duidelijkheid gaat verschaffen over het toekomstige rentebeleid gelet op de economische stagnatie in de eurozone de voorbije maanden. Ook wijst hij er op dat de opvolging in het bestuur bij de ECB later dit jaar ook steeds meer aandacht gaat krijgen.

In de grotendeels roodgekleurde AEX onderging ASML een koersdaling van 1,8%. Bij de start van de handel was het verlies een stuk groter. De meevallende resultaten over het vierde kwartaal bij de chipmachinefabrikant werden overschaduwd door het vooruitzicht op een flinke daling van de omzet in het eerste kwartaal van 2019. RD Shell belandde ook in de achterhoede met terugval van 1%.

Aalberts koerste eveneens 1% lager. Voor DSM hadden beleggers 0,6% minder over. Signify werd 0,5% teruggezet.

Ahold Delhaize kwam met een tussentijds handelsbericht naar buiten dat opgewekt werd ontvangen. De koers van de supermarktcombinatie sprong 3% vooruit. Albert Heijn deed in Nederland goede zaken met de omzet in het vierde kwartaal. Ook in de belangrijke Amerikaanse markt gingen de verkopen omhoog. Altice Europe behoorde ook bij de koplopers met een plus van 1,8%. Philips zag de koers 1,4% oplopen.

Bij de middelgrote fondsen had branchegenoot ASMI (-1,9%) enigszins last van de domper bij ASML. BESI moest in reactie 1,3% afstaan. Hekkensluiter AMG liet 2,1% liggen.

Air France KLM ging de lucht in met een vooruitgang van 2,7%.

Wilt u weten waar de winterparels op het Damrak zijn te vinden? Volg morgenavond gratis seminar met visie over het beursklimaat en tips om daar op in te spelen. Klik hier om in te schrijven.